2020-05-31T21:45:44+03:00
Общество

Запрет на охоту продлен в Тверской области

Это сделано из-за рисков распространения коронавируса
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области продолжит действовать ограничение хоты.В Тверской области продолжит действовать ограничение хоты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверской области продлено ограничение охоты. В правительстве региона поясняют, это сделано в целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

Срок прежнего ограничения действовал до 31 мая. Новое ограничение прописывает запрет на охоту до 1 июля 2020 года. Соответствующее Постановление правительства Тверской области подписал губернатор Игорь Руденя.

До указанного срока запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий региона, за исключением данной охоты на животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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