2020-05-31T14:56:51+03:00
Общество

Обрушение стены в казарме Берга в Твери осмотрели чиновники областного правительства

По факту обрушения части стены в пятиэтажном жилом доме на улице Спартака в Твери началась доследственная проверка Прокуратуры и Следственного комитета
Алина ПЕТРОВА
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Чинить дыру в стене будут силами местной управляющей компании.Чинить дыру в стене будут силами местной управляющей компании.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Сквозная дыра в казарме по адресу ул. Спартака, 45 к.1, где проживают около 150 семей, образовалась из-за обрушения кладки 30 мая. Фото зияющей дыры попали в интернет. По словам жильцов, разрушение началось пару лет назад. И вот теперь стена обрушилась.

Это здание является памятником архитектуры, построено в 1908 году для рабочих мануфактуры.

Произошедшим заинтересовались Прокуратура Пролетарского района и Региональный СКР. Силовики выезжали на место и начали проведение следственных проверок.

Побывали на месте ЧП и чиновники областного правительства.

В официальном релизе, распространённом пресс-службой правительства Тверской области, говорится:

«Проверка проводилась представителями регионального Министерства строительства, специалистами Госжилинспекции Тверской области совместно с органами прокуратуры, сотрудниками МСЧ и полиции, Фондом капитального ремонта, Росимуществом, Главным Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области».

Так же сообщается, что установлена причина обрушения - ненадлежащее содержание внутридомовых инженерных сетей и строительных конструкций. В результате обследования обнаружены протечки воды по фасаду здания в районе второго этажа. Из-за намокания кирпичной кладки произошло нарушение ее целостности.

По результатам проверки принято решение по проведению восстановительных работ. В настоящее время устраняется протечка в повреждённых помещениях. Установлены сигнальные ленты для ограничения прохода людей вдоль здания со стороны улицы, специалисты занимаются оценкой состояния здания.

Управляющая компания начинает обследование повреждённых конструкций с их дальнейшим восстановлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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