Обрушением стены в казарме Берга в Твери заинтересовался Следственный комитет

31 Май 2020 2020-05-31T08:12:40+03:00

Следователи начали доследственную проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Твери.

По факту обрушения части стены в пятиэтажном жилом доме на улице Спартака в Твери началась доследственная проверка

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Следователи изучат все изложенные в публикациях СМИ факты и оценят действие или бездействие ответственных за произошедшее лиц.

Напомним, сквозная дыра в пятиэтажной казарме по адресу ул. Спартака, 45 к.1, проживают около 150 семей образовалась из-за обрушения кладки. Фото зияющей дыры попали в интернет. По словам жильцов, разрушение началось пару лет назад. 30 мая стена обрушилась.

Это здание является памятником архитектуры, построено в 1908 году для рабочих мануфактуры Берга.

Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, сотрудники ведомства уже побывали на месте обрушения, начата доследственная проверка.

Ранее проверку по факту обрушения стены начала Прокуратура Пролетарского района Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU