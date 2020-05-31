Обрушением стены в казарме Берга в Твери заинтересовался Следственный комитет
Следователи изучат все изложенные в публикациях СМИ факты и оценят действие или бездействие ответственных за произошедшее лиц.
Напомним, сквозная дыра в пятиэтажной казарме по адресу ул. Спартака, 45 к.1, проживают около 150 семей образовалась из-за обрушения кладки. Фото зияющей дыры попали в интернет. По словам жильцов, разрушение началось пару лет назад. 30 мая стена обрушилась.
Это здание является памятником архитектуры, построено в 1908 году для рабочих мануфактуры Берга.
Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, сотрудники ведомства уже побывали на месте обрушения, начата доследственная проверка.
Ранее проверку по факту обрушения стены начала Прокуратура Пролетарского района Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU