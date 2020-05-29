2020-05-29T17:37:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Спасатели МЧС провели безопасную дезинфекцию в Кимрах Тверской области

Обработано более 22 тысяч квадратных метров помещений и общественных мест
Виктория ТУШКОВА
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Дезинфекция в Кимрах силами МЧС. Фото: ГУ МЧС по Тверской областиДезинфекция в Кимрах силами МЧС. Фото: ГУ МЧС по Тверской области
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Спасатели МЧС продезинфицировали против коронавируса социальные объекты города Кимры.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, дезинфекция в райцентре проводилась 28-29 мая. Участвовал личный состав специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области и кимрской пожарно-спасательной части № 11. Инициатором этой работы был губернатор Игорь Руденя.

Спасатели, разделившись на три группы, продезинфицировали здания МФЦ, медучреждений, администрации, гимназий и школ, центра занятости населения, отделения полиции и другие. Обработке также подверглись остановки общественного транспорта.

Всего, по информации МЧС региона, было обработано более 22 тысяч квадратных метров. Отдельно отмечается, что использовались дезинфектанты, безопасные для людей и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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