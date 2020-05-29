Для лечения больных с коронавирусом в Тверскую область поставили еще 1200 единиц оборудования
В инфекционные госпитали Тверской области поставлено более 1200 единиц оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Вопрос обсуждался на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 29 мая провёл губернатор Игорь Руденя.
Для больниц закуплены пульсоксиметров для взрослых и детей, шприцевые насосы, анализаторы газов крови.
В июне ожидается поставка ещё 590 единиц оборудования: мониторов пациентов, компьютерных томографов, увлажнителей кислорода, ультрафиолетовых установок для обеззараживания помещений, а также инкубатора для новорожденных.
Закуплено более 60 аппаратов ИВЛ, запланирована поставка еще 120.
По поручению Игоря Рудени, большая часть оборудования будет направлена в Областную клиническую больницу в Твери, где лечат тяжелых больных с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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