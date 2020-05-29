Для лечения больных с коронавирусом в Тверскую область поставили еще 1200 единиц оборудования

29 Май 2020 2020-05-29T16:57:02+03:00

Для Тверской области закуплено 1200 единиц оборудования для больных с коронавирусом Фото: ПТО

Оно передано в инфекционные госпитали

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В инфекционные госпитали Тверской области поставлено более 1200 единиц оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Вопрос обсуждался на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 29 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

Для больниц закуплены пульсоксиметров для взрослых и детей, шприцевые насосы, анализаторы газов крови.

В июне ожидается поставка ещё 590 единиц оборудования: мониторов пациентов, компьютерных томографов, увлажнителей кислорода, ультрафиолетовых установок для обеззараживания помещений, а также инкубатора для новорожденных.

Закуплено более 60 аппаратов ИВЛ, запланирована поставка еще 120.

По поручению Игоря Рудени, большая часть оборудования будет направлена в Областную клиническую больницу в Твери, где лечат тяжелых больных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU