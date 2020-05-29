Жительница Бежецка, пытавшаяся дважды переехать мужчину на автомобиле, сядет в тюрьму на семь лет

29 Май 2020 2020-05-29T15:32:17+03:00

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В Тверской области вынесли обвинительный приговор жительнице Бежецка Тверской области, которая пыталась убить мужчину, переехав его на автомобиле.

Дело вели бежецкие следователи СУСК РФ по Тверской области. Собранных доказательств хватило, чтобы передать его в суд.

Напомним, 4 августа прошлого года жительница Бежецка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив о замечании мужчины, решила ему отомстить. Сначала она стала царапать ключом покрытие капота его машины. Но этого ей показалось мало. Сев на руль автомобиля, женщина направила его на "обидчика" и сбила его. Увидев, что он еще жив, она снова попыталась наехать на пострадавшего, но мужчине удалось скрыться. Остановить обезумевшую от злости женщину смогли лишь очевидцы, которые вмешались в происходящее.

- Обвиняемая была признана судом виновной в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на убийство человека. Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима и компенсацией морального вреда в размере 50 тыс. рублей, - комментируют в СУСК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU