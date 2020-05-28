В Тверской области водитель на иномарке "зацепил" обочину и врезался в дерево

28 Май 2020 2020-05-28T21:02:09+03:00

Угрозы его жизни нет

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Авария произошла 28 мая на улице Победы в поселке Новозавидовский в Конаковском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 41-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Соренто", на повороте зацепил обочину, потерял управление и врезался в дерево.

В ДТП пострадал сам водитель. Угрозы жизни и признаков алкогольного опьянения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU