В Тверской области водитель на иномарке "зацепил" обочину и врезался в дерево
Угрозы его жизни нет
В ДТП пострадал водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 28 мая на улице Победы в поселке Новозавидовский в Конаковском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 41-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Соренто", на повороте зацепил обочину, потерял управление и врезался в дерево.
В ДТП пострадал сам водитель. Угрозы жизни и признаков алкогольного опьянения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU