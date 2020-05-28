2020-05-28T17:29:42+03:00
Происшествия

Водитель мопеда погиб после столкновения с кроссовером в Тверской области

ДТП произошло в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель мопеда погиб в ДТП в Вышнем ВолочкеВодитель мопеда погиб в ДТП в Вышнем ВолочкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась утром, 28 мая, возле дома №45 по улице Карла Маркса в Вышнем Волочке.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 39-летний водитель автомобиля "Hyundai Creta" выезжал с парковки и не пропустил мопед, который ехал по главной дороге под управлением мужчины-водителя.

В результате столкновения водитель мопеда погиб. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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