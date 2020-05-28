Водитель мопеда погиб после столкновения с кроссовером в Тверской области
ДТП произошло в Вышнем Волочке
Водитель мопеда погиб в ДТП в Вышнем ВолочкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась утром, 28 мая, возле дома №45 по улице Карла Маркса в Вышнем Волочке.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 39-летний водитель автомобиля "Hyundai Creta" выезжал с парковки и не пропустил мопед, который ехал по главной дороге под управлением мужчины-водителя.
В результате столкновения водитель мопеда погиб. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU