Законность застройки на Селигере в Тверской области проверяют следователи
В Тверской области следователями организовано проведение доследственной проверки о застройке особо охраняемой природной природной зоны на Селигере.
Известно, что в северо-западной части озера Селигер началось строительство объекта. Жители Залучьенского сельского поселения опасаются, что будет перекрыта дорога общего пользования, ведущая к Собенским озерам - особо охраняемой природной территории.
- Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU