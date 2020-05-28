Законность застройки на Селигере в Тверской области проверяют следователи

28 Май 2020 2020-05-28T16:28:03+03:00

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В Тверской области следователями организовано проведение доследственной проверки о застройке особо охраняемой природной природной зоны на Селигере.

Известно, что в северо-западной части озера Селигер началось строительство объекта. Жители Залучьенского сельского поселения опасаются, что будет перекрыта дорога общего пользования, ведущая к Собенским озерам - особо охраняемой природной территории.

- Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU