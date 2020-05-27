2020-05-27T19:20:30+03:00
Происшествия

Убийца 16-летней девушки, которого разыскивали 18 лет, заключен под стражу

Следствие продолжается
Ирина ТАРАСОВА
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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве все судебное заседание не поднимал глаз. Фото: кадр с видео СУ СК России по Тверской областиОбвиняемый в изнасиловании и убийстве все судебное заседание не поднимал глаз. Фото: кадр с видео СУ СК России по Тверской области
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27 мая суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Тверской области и заключил под стражу обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней 18 лет назад.

Напомним, 5 октября 2002 года ранее судимый, на тот момент 29-летний, мужчина заметил девушку, которая выходила из автобуса у поворота на деревню Присеки Бежецкого района. Она согласилась, чтобы ее подвезли, но преступник изнасиловал ее, а затем задушил. Перед тем, как скрыться, убийца забрал с собой кулон с цепочкой и куртку девушки, а ее сумку выкинул у ручья рядом с деревней Малое Городище Бежецкого района.

Расследование не прекращалось все 18 лет. За эти годы отрабатывались различные версии, проверялись, как родственники девушки, так и каждый житель деревни.

- В мае 2020 года в рамках осуществления деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет работа по уголовному делу была активизирована, и получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства несовершеннолетней, в связи с чем следователем предварительное следствие по делу возобновлено» - рассказал заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области подполковник юстиции Сергей Монахов.

Выйти на подозреваемого удалось, благодаря тесной работе следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с сотрудниками областных УМВД и УФСИН России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Обвиняемый в убийстве несовершеннолетней, совершенном 18 лет назад, арестован. СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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