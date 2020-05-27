В Твери в честь 100-летия ветерана Великой Отечественной войны сыграл оркестр

27 Май 2020 2020-05-27T18:41:33+03:00

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27 мая жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Фаине Терентьевой исполнилось 100 лет. На столь солидный юбилей для Фаины Николаевны приготовили неожиданный подарок. Можно сказать, музыкальный сюприз.

Духовой оркестр сыграл под окнами ветерана песни её молодости.

Губернатор Игорь Руденя поздравил Фаину Николаевну по телефону.

- Ваша биография - это яркий пример преданности своей земле, любви к своему народу. Вы родились в Верхневолжье, работали воспитателем в детском саду. Потом пошли на фронт, в октябре 45-го вернулись на родину. После войны продолжили работать и воспитали не одно поколение тверичан. Гордимся, что у нас есть такие выдающиеся граждане. Спасибо вам огромное, - обратился к ветерану Игорь Руденя.

Фаине Николаевне также передали подарки от муниципалитета и региона.

Фаина Терентьева родилась в 1920 году в Рамешковском районе, работала воспитателем в детском саду. Затем пришла война. В 22 года девушка оказалась на фронте. Служа в полевой почте в составе 262-й стрелковой Демидовско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прошла от Белоруссии до Кенигсберга, и затем – до Порт-Артура уже на Востоке. Была ранена осколком в ногу. После войны вновь стала воспитателем.

Фаину Николаевну тронул музыкальный подарок. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU