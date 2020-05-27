2020-05-27T12:58:42+03:00
Общество

Житель Твери через суд требует восстановить в городе трамвайные пути

Заседание состоится 9 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Демонтаж трамвайных путей на улице Горького Фото: администрация ТвериДемонтаж трамвайных путей на улице Горького Фото: администрация Твери
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Административное исковое заявление по иску жителя Твери Александра Куликова о признании незаконными действий администрации города по физическому уничтожению трамвайных путей, а также признании незаконным бездействия Министерства транспорта Тверской области, поступило в Центральный районный суд.

Гражданин требует возложить на местные власти обязанности по восстановлению трамвайных путей, считая, что они были демонтированы незаконно.

По информации пресс-службы суда, судебное заседание назначено на 16:00 часов 9 июня 2020 года.

Напомним, трамваи перестали ходить в Твери с ноября 2018 года, когда был закрыт последний маршрут №5, трамвайные пути были признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации.

В прошлом году, в рамках маштабной кампании по ремонту дорог, на проспекте Победы, улицах Горького, Орджоникидзе, Дарвина и Спартака демонтировали рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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