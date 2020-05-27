2020-05-27T10:54:47+03:00
Общество

На Московском шоссе в Твери снесли старую каменную остановку "Химпром"

На ее месте будет установлен современный павильон
Ольга ТРОФИМОВА
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Снос остановки "Химпром" Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Артём УваровСнос остановки "Химпром" Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Артём Уваров
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В ночь на 27 мая на Московском шоссе в Твери снесли каменную остановку "Химпром". Кирпичный остановочный комплекс был установлен в Химинституте.

В последнее время горожане жаловались на аварийное состояние конструкции, которая уже не отвечала требованиям безопасности - разрушалась изнутри, была грязной и мрачной.

Ранее на Московском шоссе таких монументальных остановок было несколько, но все они устарели и были демонтированы.

Весной, в рамках масштабного ремонта Московского шоссе, подрядчик начал устанавливать новые остановочные павильоны. Тогда и встал вопрос - реконструировать или сносить "историческую остановку".

Несколько дней в сооцсетях кипели дебаты. А утром, 27 мая, в группе "Тверь ВКонтакте" появились фотографии разрушенного комплекса.

Комментаторы вновь разделились на два лагеря. Одни считают, что власти все правильно сделали, другие видели остановку как памятник эпохи, который нужно было сохранить.

Сейчас на Московском шоссе вовсю идет установка новых остановок. Планируется установить 32 современных комплекса. Работы идут по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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