Почти 1000 сотрудников соцучреждений Тверской области получат доплаты в связи с коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T19:08:40+03:00

Об этом сообщили на заседании оперштаба региона по противодействию COVID-19

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26 мая губернатор Игорь Руденя провел очередное заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

На заседании озвучено, что стимулирующие выплаты за работу в особых условиях в период пандемии получат более 970 сотрудников стационарныхсоцучреждений региона.

Выплата установлена на три месяца - с 15 апреля, то есть с начала работы по сменам по 14 часов, до 15 июля.

Как мы уже сообщали, для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу за одну смену (14 дней), а в случае выявления в организации коронавируса – 60 тыс. рублей. Для лаборантов, медсестёр, инструкторов – 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

Для специалистов по соцработе, психологов, воспитателей, логопедов, музработников, библиотекарей - по 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей, если выявлен коронавирус. Младший медперсонал и сиделки получат по 15 тыс. рублей или по 20 тыс. рублей. Технический персонал - по 10 тыс. рублей или 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU