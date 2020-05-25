8-летний ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу в Тверской области

25 Май 2020 2020-05-25T22:36:41+03:00

Угрозы жизни ребенка нет. Фото: УГИБДД России по Тверской области

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25 мая в Торжке Тверской области на улице Мира у дома №19 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

В 21.25 22-летний водитель автомобиля "Хёндай Крета" сбил 8-летнего ребенка. Мальчик гулял один по городу и затем решить перебежать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Водитель был трезв. У пострадавшего диагностировали переломы правого бедра и голени. Угрозы жизни ребенка нет, - комментируют в Управлении ГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU