2020-05-25T22:36:41+03:00
Происшествия

8-летний ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу в Тверской области

Водитель был трезв
Ирина ТАРАСОВА
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Угрозы жизни ребенка нет. Фото: УГИБДД России по Тверской областиУгрозы жизни ребенка нет. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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25 мая в Торжке Тверской области на улице Мира у дома №19 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

В 21.25 22-летний водитель автомобиля "Хёндай Крета" сбил 8-летнего ребенка. Мальчик гулял один по городу и затем решить перебежать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Водитель был трезв. У пострадавшего диагностировали переломы правого бедра и голени. Угрозы жизни ребенка нет, - комментируют в Управлении ГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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