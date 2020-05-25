В Твери приступили к реконструкции очистных сооружений

25 Май 2020 2020-05-25T19:11:33+03:00

Бок биоочистки в Твери планируют обновить до 2022 года. Фото: ПТО

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В Твери реконструируют два объекта водотведения и водоочистки. Работы ведутся в рамках региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в соответствие с нацпроектом «Экология».

Вопрос обсудили на совещании в областном правительстве, которое 25 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

Работа по модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери протяжённостью 7500 метров набирает обороты. Монтаж труб уже частично проведен.

Также в Твери до 2022 года собираются за 1 млрд рублей реконструировать блок биологической очистки очистных сооружений. Дело уже пошло - подрядчик ведет демонтаж конструкций и роет котлован под насосную станцию.

В Конаково к работам по модернизации очистных систем приступают этим летом. Первый этап ремонта рассчитан до середины 2021 года.

Всего по проекту «Оздоровление Волги» до 2024 года запланировано строительство и реконструкция восьми очистных сооружений и систем водоотведения в семи муниципалитетах.

- Реализация нацпроекта позволит улучшить экосистему региона. Первоочередные задачи – сроки и качество выполнения всех работ, - считает губернатор.

Также в регионе по проекту «Чистая вода» до 2024 года должны построить и реконструировать 18 объектов питьевого водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU