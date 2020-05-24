Большегруз с мясом опрокинуло на дорожной развязке в Твери

24 Май 2020 2020-05-26T07:44:01+03:00

Водитель большегруза не справился с управлением на развязке

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На окраине Твери на автомобильной развязке в сторону Ржева случилось "мясное" ДТП. На бок упала громоздкая фура, груженная мясом.

Судя по всему, водитель просто не справился с управлением, развив слишком большую скорость для поворота, и большегруз сильно занесло. В итоге он упал на бок.

В ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU