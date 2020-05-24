Большегруз с мясом опрокинуло на дорожной развязке в Твери
Водитель большегруза не справился с управлением на развязке
Из-за ДТП на трассе образовалась пробка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На окраине Твери на автомобильной развязке в сторону Ржева случилось "мясное" ДТП. На бок упала громоздкая фура, груженная мясом.
Судя по всему, водитель просто не справился с управлением, развив слишком большую скорость для поворота, и большегруз сильно занесло. В итоге он упал на бок.
В ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU