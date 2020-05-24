2020-05-24T15:55:03+03:00
Общество

В Твери сегодня "Комсомолку" читают и в инфекционных госпиталях

Например, в Тверской областной больнице
Александр ЖМУЛИН
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Сегодня газету "Комсомольская правда"-Тверь" читают и в инфекционном госпитале ОКБ, страницу номера можно разглядеть на заднем плане. Фото: кадр из документального фильма "Выжить после ИВЛ".Сегодня газету "Комсомольская правда"-Тверь" читают и в инфекционном госпитале ОКБ, страницу номера можно разглядеть на заднем плане. Фото: кадр из документального фильма "Выжить после ИВЛ".
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Оказывается, нашу газету читают и хранят в инфекционном госпитале ОКБ. Прикрепленная к стене страница "Комсомольской правды"-Тверь" промелькнула в одном из эпизодов снятого в Тверской областной больнице фильма "Выжить после ИВЛ", где тележурналист общался с пациенткой.

Оказалось, что это полоса из "КП"-Тверь", в которой к дню памяти Матроны Московской опубликована молитва к Матронушке. Её сохранила женщина, попавшая в ОКБ в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Да, "Комсомолку" читают везде. Сегодня прославленная газета отмечает юбилей - 95 лет!

А тверская редакция "Комсомольской правды" существует уже 26 лет с 1994 года. На сегодняшний день именно там выходят в свет радиопрограмма с одноимённым названием (99,3 FM), еженедельный выпуск и единственная в Тверской области ежедневная газета.

Та самая полоса "Комсомольской правды", что не единожды попала в коронавирусном госпитале в кадр.

Та самая полоса "Комсомольской правды", что не единожды попала в коронавирусном госпитале в кадр.

Первый номер всесоюзной молодёжной газеты, являвшейся официальным печатным органом ЦК ВЛКСМ, вышел 24 мая 1925 года. В те времена в ней четыре года работал штатным сотрудником газеты гениальный поэт Владимир Маяковский.

В истории "Комсомолки" - множество интересных страниц.

Самые преданные читатели наверняка знают, что годы Великой Отечественной войны было организовано 38 выездных редакций на самых важных участках фронта, опубликовано огромное количество писем родным от солдат и офицеров Красной Армии?

Что когда-то редактором газеты был зять Хрущева Аджубей.

Что, к примеру, в1973 году тираж "Комсомолки" составлял около 9 млн экземпляров.

Что 19 августа 1991 года во время путча газета была запрещена ГКЧП, но уже 21 августа газета напечатала всю хронику событий.

Что именно «Комсомольская правда» первая в стране выпустила цветную газету.

Страниц в этой истории много, и среди них нет пустых. А сколько в ней замечательных имён, талантливых журналистов...

Сегодня "Комсомолка" получает поздравления и комплименты.

Не остался в стороне от юбилея и поздравил "Комсомольскую правду" президент России Владимир Путин.

Конечно же, с праздником газету и читателей поздравил главный редактор Владимир Сунгоркин.

Не пропустите юбилейный выпуск «Комсомольской правды»! Он выйдет 26 мая.

Юбилейный номер

Юбилейный номер

ИСТОЧНИК KP.RU

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