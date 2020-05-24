В Твери сегодня "Комсомолку" читают и в инфекционных госпиталях
Оказывается, нашу газету читают и хранят в инфекционном госпитале ОКБ. Прикрепленная к стене страница "Комсомольской правды"-Тверь" промелькнула в одном из эпизодов снятого в Тверской областной больнице фильма "Выжить после ИВЛ", где тележурналист общался с пациенткой.
Оказалось, что это полоса из "КП"-Тверь", в которой к дню памяти Матроны Московской опубликована молитва к Матронушке. Её сохранила женщина, попавшая в ОКБ в тяжелом состоянии с коронавирусом.
Да, "Комсомолку" читают везде. Сегодня прославленная газета отмечает юбилей - 95 лет!
А тверская редакция "Комсомольской правды" существует уже 26 лет с 1994 года. На сегодняшний день именно там выходят в свет радиопрограмма с одноимённым названием (99,3 FM), еженедельный выпуск и единственная в Тверской области ежедневная газета.
Та самая полоса "Комсомольской правды", что не единожды попала в коронавирусном госпитале в кадр.
Первый номер всесоюзной молодёжной газеты, являвшейся официальным печатным органом ЦК ВЛКСМ, вышел 24 мая 1925 года. В те времена в ней четыре года работал штатным сотрудником газеты гениальный поэт Владимир Маяковский.
В истории "Комсомолки" - множество интересных страниц.
Самые преданные читатели наверняка знают, что годы Великой Отечественной войны было организовано 38 выездных редакций на самых важных участках фронта, опубликовано огромное количество писем родным от солдат и офицеров Красной Армии?
Что когда-то редактором газеты был зять Хрущева Аджубей.
Что, к примеру, в1973 году тираж "Комсомолки" составлял около 9 млн экземпляров.
Что 19 августа 1991 года во время путча газета была запрещена ГКЧП, но уже 21 августа газета напечатала всю хронику событий.
Что именно «Комсомольская правда» первая в стране выпустила цветную газету.
Страниц в этой истории много, и среди них нет пустых. А сколько в ней замечательных имён, талантливых журналистов...
Сегодня "Комсомолка" получает поздравления и комплименты.
Не остался в стороне от юбилея и поздравил "Комсомольскую правду" президент России Владимир Путин.
Конечно же, с праздником газету и читателей поздравил главный редактор Владимир Сунгоркин.
Не пропустите юбилейный выпуск «Комсомольской правды»! Он выйдет 26 мая.
Юбилейный номер
ИСТОЧНИК KP.RU
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