"Выжить после ИВЛ": В Тверской ОКБ сняли фильм о лечении больных коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T18:00:59+03:00

Сьёмочную группу, естественно, перед ьтем, как пустить в красную зону обрядили в защитные костюмы. Фото: кадр из фильма "Выжить после ИВЛ"/https://www.youtube.com/watch?v=Sd9Fqva1QQY

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В инфекционном госпитале Тверской областной клинической больницы побывала съемочная группа телеканала RT с журналистом Антоном Красовским и сняла фильм "Выжить после ИВЛ". Как известно, в ОКБ везут со всего региона самых тяжелых больных коронавирусом.

Антон Красовский со съемочной группой досконально исследует, как проходит процесс лечения инфицированных в ОКБ. Зрителя погружают в недра красной зоны.

Вот перед нами на койке мужчина. Валерий. Ему больше 40 лет. Говорит, что до того, как заразился и попал в ОКБ вообще не верил в коронавирус и никак не защищался. В итоге Валерий почти две недели провел в реанимации под ИВЛ.

Валерий не верил в коронавирус. Фото: кадр из фильма "Выжить после ИВЛ"/https://www.youtube.com/watch?v=Sd9Fqva1QQY

Какие от этого будут последствия, покажет время. Но под другому ему уже было не помочь.

Другой мужчина - Антон - рассказывает, что он спортсмен и никогда не болел, но тут зараза взяла свое - попал в реанимацию, провел 10 дней на ИВЛ. Сейчас ему уже легче.

Есть в фильме и эпизоды с депутатом ГосДумы Светланой Максимовой. Съёмочная группа RT успела застать её в больнице. Как мы писали, Светлану Максимову уже выписали.

Когда приехала съемочная группа, Светлана Максимова еще была в больнице. Фото: кадр из фильма "Выжить после ИВЛ"/https://www.youtube.com/watch?v=Sd9Fqva1QQY

Красовский много общается и с другими пациентами, а также, конечно, с главврачом Сергеем Козловым.

- За все время мы уже выписали где-то под 200 человек, - отвечает на вопрос журналиста Сергей Козлов. - Сейчас лежит около 500.

Главврач подтвердил, что ИВЛ опасны. Это не мифы.

- Больные плохо переносят инвазивные ИВЛ, это мы уже заметили, и цифры по летальности по инвазивным ИВЛ близки к истине, мы стараемся не сажать на ИВЛ, только таких, которым по другому не помочь, - уточнил Сергей Козлов.

Он также рассказало том, что многим врачам пришлось сменить профиль.

Помимо этого, главврач отметил, что благодаря участию губернатора больница получила медаппараты, которые "днем с огнем не найдешь", а также обеспечена средствами защиты.

Выжить после ИВЛ Смертность в России от коронавируса / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским.Герои этого фильма из тех немногих людей, кто выжил после ИВЛ. По статистике, это в лучшем случае лишь 20%. Большинство пациентов с тяжёлой формой коронавирусной пневмонии, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, к сожалению, спасти не удаётся. Мы поговорили с людьми, которые провели в реанимации на ИВЛ от десяти дней до двух недель. Они рассказали нам, как заболели COVID-19, как оказались в таком тяжёлом состоянии, что они помнят о своём пребывании в реанимации, о том, как думали о родных, о чём молились и даже как занимались йогой, находясь на ИВЛ. А с их врачами мы поговорили о том, как удалось их спасти. Такие пациенты, как правило, поступают в цитокиновом шторме очень опасном состоянии, когда иммунная система человека начинает работать против него, уничтожая здоровые клетки и ткани. Иногда врачам удаётся остановить цитокиновый шторм как говорят они сами, это практически как вытащить человека с того света. Этот эпизод "ЭПИДЕМИИ с Антоном Красовским" снимался в Тверской областной больнице. На момент съёмок врачи готовились к большому росту заболеваемости COVID-19. Мы поговорили о том, хватает ли им средств индивидуальной защиты, коек, персонала, есть ли в наличии Тоцилизумаб препарат, который в ряде случаев помогает остановить цитокиновый шторм, и почему у них такая большая очередь из скорых. Фильм содержит съёмки реанимационных мероприятий. 18+ #АнтонКрасовский #смертностьвРоссииоткоронавируса #смертностьвРоссии #коронавирусвРоссии #RTнарусском Помочь Фонду СПИД.ЦЕНТР можно по ссылке http://spid.center/help ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским. Часть 1. СПИДа нет . 6+ https://youtu.be/QD1HJOnsfSg ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским. Часть 2: Дети https://youtu.be/Go6sb6OZGwY ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским. Часть 3: Вера https://youtu.be/9YGcvpcxNgQ ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским. Часть 4: Зона https://youtu.be/B8j8deu_cv0 Опека отняла ребёнка: интервью с ВИЧ+ матерью / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/lOpNZ28-Ddk Как умирали дети от СПИДа в СССР. Расследование / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/zRL1fjtJB5s Кошачий СПИД / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским. Часть 7. 18+ https://youtu.be/PWwzapXKgPw Особенности национальной борьбы со СПИДом / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/L5SP2snB728 Нет, прививки не вызывают аутизм / Эпидемия с Антоном Красовским https://youtu.be/FVKCxw4v2bI Коронавирус: маски вас не спасут :) / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/FT4NWXTzhas Фильм о том, как в России появились отрицатели ВИЧ / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/JNnJH6fcz8I Самый полный гид по коронавирусу COVID-19 в России / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/C1k7SjX3mt4 Как лечить коронавирусную инфекцию COVID-19 / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/FbRJLcRBSOY Пандемия и дефицит: продукты исчезают с полок из-за коронавируса? / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/sZA85v7oiX4 Все ответы про коронавирус от главврача спецбольницы. Эксклюзив! / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/YH_JneVhBLE Как Россия сидит на карантине из-за коронавируса / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/oQhmha5plhI Нужно ли сдавать анализ на COVID-19 / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/e3fys88dS3g Лекарства от коронавируса в России / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским. Симптомы коронавируса у человека https://youtu.be/YbXfeFAX2p8 Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко / Эпидемия COVID-19 с Антоном Красовским https://youtu.be/ILjQAU6VkAw COVID-19 опасно для молодых! / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/9IOo2lJiseQ Как умирали первые жертвы коронавируса в России / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/0TC7ksGAuUM Занижают ли смертность в России от COVID-19? / Пять главврачей в Эпидемии с Антоном Красовским https://youtu.be/1D4j1cTez8U Как выжить после ИВЛ / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским https://youtu.be/Sd9Fqva1QQY Подписывайтесь на RT Russian: Telegram https://t.me/rt_russian YouTube http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=rtrussian VK http://vk.com/rt_russian Facebook http://www.facebook.com/RTRussian Twitter http://twitter.com/RT_russian OK http://ok.ru/rtrussian Instagram https://www.instagram.com/rtrussian TikTok https://www.tiktok.com/@rt_russian

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