2020-05-24T11:55:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области на лечении от коронавируса находятся 425 пациентов

Это данные регионального оперштаба
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
В регионе заразилось коронавирусом еще 37 человек.В регионе заразилось коронавирусом еще 37 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

в Тверской области на утро 24 мая выявлено еще 37 новых случая заражения коронавирусом. Всего количество инфицированных за все время достигло 1310.

По данным оперштаба региона, под наблюдением медиков на сегодня находятся 425 пациентов 23 мая сообщалось, что в госпиталях лежит 390 человек.

При этом с начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции уже 868 человек. Вчера, по информации оперштаба, было столько же.

За последние сутки в регионе умерли еще два человека с COVID-19. Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса в Верхневолжье теперь - 17 человек.

Продолжается тестирование на COVID-19. По данным на 24 мая обследовано уже 54943 человека, за последние сутки – 1150.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области на лечении от коронавируса находятся 425 пациентов
Иван Егоров показал приспособление для больных коронавирусом в Тверской области
В Тверской области нетрезвый водитель врезался в дерево
Жителя Твери приговорили за пьяный угон машины
В Тверской области уже больше месяца ищут пропавшую девушку
В Тверской области из перевернувшейся машины выбросило водителя
"Выжить после ИВЛ": В Тверской ОКБ сняли фильм о лечении больных коронавирусом
Тверским семьям предлагают рассказать, как они сохраняют оптимизм во время пандемии
В Тверской области выделены средства на проекты новых детских поликлиник и ЦРБ
В Тверской области подросли совята старушки-неясыти мадам Муромской
В Твери мужчина зашёл в аптеку и в результате лишился мобильного
В Тверской области за сутки от коронавируса излечились еще 112 человек
Музей Победы снял видео про фронтовика из Тверской области
Православные Твери вспоминают святителя Николая Чудотворца
В Тверскую область приехали потенциальные инвесторы
В Твери разыскивают 9-летнего мальчика, которого еще в марте отец увез из школы
В Тверской области изменили схему движения транспорта из-за ремонтов на автодорогах
В Тверской области в МФЦ появилось пять новых услуг
На Московском шоссе в Твери начали устанавливать новые остановочные павильоны
На семи дорогах в Тверской области ограничат движение в июне
В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил 83-летнего пенсионера
Власти Твери хотят снести торговый павильон на остановке у областной больницы
В Тверской области для самозанятых вводят "Налог на профессиональный доход"
Госавтоинспекция продолжает проверки междугородних автобусов в Тверской области
Главы поселений Бельского района оштрафованы за нарушение пожарной безопасности
Главные вопросы о выплатах семьям разъяснили жителям Тверской области
В ДТП на Маршала Конева в Твери пострадали два человека
Администрацию Старицы Тверской области обязали оборудовать места для сбора мусора