В Тверской области на лечении от коронавируса находятся 425 пациентов

24 Май 2020 2020-05-24T11:55:10+03:00

В регионе заразилось коронавирусом еще 37 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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в Тверской области на утро 24 мая выявлено еще 37 новых случая заражения коронавирусом. Всего количество инфицированных за все время достигло 1310.

По данным оперштаба региона, под наблюдением медиков на сегодня находятся 425 пациентов 23 мая сообщалось, что в госпиталях лежит 390 человек.

При этом с начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции уже 868 человек. Вчера, по информации оперштаба, было столько же.

За последние сутки в регионе умерли еще два человека с COVID-19. Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса в Верхневолжье теперь - 17 человек.

Продолжается тестирование на COVID-19. По данным на 24 мая обследовано уже 54943 человека, за последние сутки – 1150.

ИСТОЧНИК KP.RU