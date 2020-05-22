Православные Твери вспоминают святителя Николая Чудотворца

22 Май 2020 2020-05-22T22:18:33+03:00

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22 мая православные верующие вспоминают святителя Николая Чудотворца. Точнее, перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских (Турция) в город Бари (Италия).

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых в православном мире. Храмов в его честь очень много, в том числе и на тверской земле. А пределов еще больше. Один из них появился в тверском храме Ксении Петербуржской. И сегодня, 22 мая, на аналое там лежала та самая икона, что чудесным образом приплыла по Волге несколько лет назад. Только в новом киоте.

- Как-то так в моей жизни сложилось, что, куда бы я ни приехал служить, попадал именно в храмы святителя Николая. В последние годы это были: Рим, Верона, Бари. За эти годы этот святой для меня уже как родной. И я уверен, что он меня еще призовет, - делится протоиерей Сергий Дмитриев, настоятель прихода Ксении Блаженной.

Святителя Николая не случайно в народе называли Чудотворцем и почитали на Руси, как «всех предстателя и заступника, всех скорбных утешителя, всех сущих в бедах прибежище, благочестия столпе, верных поборниче». По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелялись люди. Чудеса происходят и в наше время.

Икона в новом киоте. Фото: из архива Сергия Дмитриева

ИСТОЧНИК KP.RU