Икона Николая Угодника приплыла по воде в Тверской области

16 июня православные Твери отметили Троицу. Один из главных христианских праздников был очень любим в народе. И так как приходится он на летнее время, то в понимании наших предков связывали его с природой, молодостью и водой.

Например, березку, на которую в Троицу завязывали ленточки, а на следующий день после праздника пускали по воде, словно прощаясь. Однако есть и чудесные свидетельства, когда вода, наоборот, приносила что-то знаковое или по просьбе.

Одна из таких историй произошла в Твери несколько лет назад.

21 мая после всенощного бдения на праздник Николы Вешнего (перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Барград) протоиерей Сергий Дмитриев, настоятель прихода Ксении Блаженной (что в микрорайоне «Юность»), в завершение службы обратился к прихожанам: «Вот у нас на аналое в центре храма лежит икона святителя Николая зимняя, в «шапке», а вешней, без «шапки», у нас, к сожалению, нет».

- Я тогда то ли в шутку, то ли просто как факт сказал об этом. Без всякой задней мысли о том, например, что надо икону написать, - беседуем с Сергием Дмитриевым. - Просто объяснил о двух изображениях: что есть более парадное, епископское, в митре, и второе - более простое и понятное и близкое людям, каким он обычно является в особые моменты. Ведь, по рассказам верующих, он по молитвам предстает не в парадном, а в простом одеянии, как старичок.

Сергий Дмитриев (в центре) считает, что столь необычное обретение иконы - это отклик святителя Николая. Фото: из архива Сергия Дмитриева

А на следующий день случилось то, что случилось.

В 8 утра перед началом службы в храм пришла постоянная прихожанка бабушка Параскева. И принесла с собой икону, почему-то мокрую. - Я, конечно, это заметил и спрашиваю: «Ты ее на службу принесла?» А она: «Нет, в храм. А мокрая она, потому что по воде пришла. Племянница моя с собакой у Волги гуляла. И вот у спасательной станции в районе Владимирской церкви (за роддомом № 5 - Ред.) увидела, как по реке плывет икона и прямо к берегу пристала. Вот она мне ее и отдала».

Посмотрел я на иконку - а это святитель Николай вешний, тот, что без «шапки» и которого в народе еще называют мокрым. О нем я как раз в храме и говорил... - улыбается отец Сергий.

Теперь эта икона всегда висит в алтаре храма рядом с жертвенником, а на праздник ее выносят. Икона простая, подокладница, скорее всего, 19 века и какой-то особой культурной ценности вряд ли представляет. Но здесь она дорога всем именно своей историей.

- Вы считаете это чудом?

- Конечно, это необычно и это не совпадение. Я считаю, скорее, что это быстрый ответ святителя Николая: «Вы хотите мне молиться, вот я пришел к вам, и я с вами». Этот святой известен тем, что на просьбы всегда отзывчивый. Не было такого, чтоб его попросили, а он забыл. Я это говорю даже по себе и по тому, что случалось в жизни. За границей много сложного было, но святитель Николай всегда помогал. Вот уже много лет, когда я куда-либо уезжаю, читаю ему акафист. И в четверг тоже, ведь в недельном круге богослужений четверг - день Николая Чудотворца. Поэтому это уже привычка, а точнее часть необходимого в жизни.