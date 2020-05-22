Власти Твери хотят снести торговый павильон на остановке у областной больницы

22 Май 2020 2020-05-22T17:14:08+03:00

У владельца есть два месяца, чтобы убрать объект самостоятельно

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Постановление о сносе торгового объекта, расположенного на Петербургском шоссе в Твери, на остановке у Областной клинической больницы, появилось на сайте администрации города 18 мая.

В документе сообщается, что объект на данной территории расположен неправомерно.

У владельца есть два месяца на то, чтобы самостоятельно демонтировать павильон и привести территорию в первоначальное состояние.

После указанного срока объект будет снесен силами администрации, а расходы придется оплачивать владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU