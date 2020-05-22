Власти Твери хотят снести торговый павильон на остановке у областной больницы
У владельца есть два месяца, чтобы убрать объект самостоятельно
Администрация собирается снести торговый павильон на Петербургском шоссеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Постановление о сносе торгового объекта, расположенного на Петербургском шоссе в Твери, на остановке у Областной клинической больницы, появилось на сайте администрации города 18 мая.
В документе сообщается, что объект на данной территории расположен неправомерно.
У владельца есть два месяца на то, чтобы самостоятельно демонтировать павильон и привести территорию в первоначальное состояние.
После указанного срока объект будет снесен силами администрации, а расходы придется оплачивать владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU