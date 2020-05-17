Как скоро закончится коронавирус в Твери: Учёные из Башкирии составили сценарий распространения COVID-19 в Тверской области

17 Май 2020 2020-05-17T18:44:10+03:00

Как скоро закончится коронавирус в Твери зависит от соблюдения мер безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Математики и медики считают, что в Тверской области эпидемия начала затухать

Изменить размер текста: A A

Учёные из Башкирии составили сценарий распространения COVID-19 в Тверской области, изучая который, мы можем предположить, как скоро закончится коронавирус в Твери.

Уфимский государственный авиационный технический университет, в партнёрстве с Башкирским государственным медицинским университетом разработали математическую модель распространения коронавируса COVID-19 на территории России и в отдельно взятых регионах.

По данным на 16 мая Тверская область отнесена к категории регионов с числом активных случаев коронавирусной инфекции меньше 600 — 16 мая таковых случаев у нас было 574.

По данным математического моделирования, созданного башкирскими учёными, Тверская область, стоит в ряду с Калининградской областью, республиками Бурятия и Якутия.

Про Тверскую область учёные, по данным на 16 мая, высказывают такой прогноз: «Тренд развития эпидемии переходит в стадию «затухания».

То есть, при соблюдении всех требований к личной и коллективной безопасности — ношение масок в общественных местах и транспорте, отказах пожилых людей от немотивированных прогулок, регион в ближайшее время может перейти в разряд тех, кто уже справился с развитием инфекции.

Что касается ситуации в целом по России, то учёные из Башкирии делают вывод, что скорость нарастания активных случаев заметно уменьшилась, а скорость выздоровления от вирусной инфекции значительно превышает скорость нарастания случаев летального исхода.

Будьте здоровы!

Вот так представлена Тверская область на графике учёных. Фото: covid-forecast.ru

ИСТОЧНИК KP.RU