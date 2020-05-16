2020-05-16T12:04:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 16 мая: новые случаи подтверждены в 11 муниципалитетах

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Олег ХАДАЕВ
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Коронавирус в Тверской области всё ещё наступает.Коронавирус в Тверской области всё ещё наступает.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 16 мая 2020 года в регионе подтверждено 1059 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки +53 заразившихся.

475 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 28 пациентов.

574 заражённых изолированы (+ 25 человек за 24 часа).

Умерших от коронавируса — 10 человек (0 за последние сутки).

Новые случаи коронавируса за последние сутки выявлены в 11 муниципалитетах: Твери, Кимрах, Конаковском, Лихославльском, Кимрском, Вышневолоцком, Торжке, Ржеве, Кашинском. Впервые на карте отметились Нелидовский городской округ и Фировский район.

Лидерами по распространению COVID-19 являются Тверь (371 случаев, 14 - за последние сутки), Кимры (274 случая, +25 за последние сутки) и Конаковский район (139 случаев, +2 за последние сутки).

На карте распространения коронавируса в Тверской области добавилось два района.

На карте распространения коронавируса в Тверской области добавилось два района.

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 371 (+14)

Кимры 274 (+25)

Конаковский район 139 (+2)

Лихославльский район 69 (+3)

Калининский район 32

Кимрский район 28 (+3)

Рамешковский район 18

Вышневолоцкий городской округ 17 (+1)

Старицкий район 11

Торжок 12 (+2)

Ржев 11 (+1)

Зубцовский район 9

Бежецкий район 9

Максатихинский район 7

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 3

Кашинский городской округ 3 (+1)

Кувшиновский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Андреапольский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Нелидовский городской округ 1 (+1)

Фировский район 1 (+1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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