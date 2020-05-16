Карта распространения COVID-19 в Тверской области 16 мая: новые случаи подтверждены в 11 муниципалитетах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 16 мая 2020 года в регионе подтверждено 1059 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки +53 заразившихся.
475 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 28 пациентов.
574 заражённых изолированы (+ 25 человек за 24 часа).
Умерших от коронавируса — 10 человек (0 за последние сутки).
Новые случаи коронавируса за последние сутки выявлены в 11 муниципалитетах: Твери, Кимрах, Конаковском, Лихославльском, Кимрском, Вышневолоцком, Торжке, Ржеве, Кашинском. Впервые на карте отметились Нелидовский городской округ и Фировский район.
Лидерами по распространению COVID-19 являются Тверь (371 случаев, 14 - за последние сутки), Кимры (274 случая, +25 за последние сутки) и Конаковский район (139 случаев, +2 за последние сутки).
На карте распространения коронавируса в Тверской области добавилось два района.
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 371 (+14)
Кимры 274 (+25)
Конаковский район 139 (+2)
Лихославльский район 69 (+3)
Калининский район 32
Кимрский район 28 (+3)
Рамешковский район 18
Вышневолоцкий городской округ 17 (+1)
Старицкий район 11
Торжок 12 (+2)
Ржев 11 (+1)
Зубцовский район 9
Бежецкий район 9
Максатихинский район 7
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 3
Кашинский городской округ 3 (+1)
Кувшиновский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Андреапольский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Нелидовский городской округ 1 (+1)
Фировский район 1 (+1)
ИСТОЧНИК KP.RU
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