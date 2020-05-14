В Тверской области портал Госуслуг заработал в нормальном режиме

14 Май 2020 2020-05-14T11:03:01+03:00

Оформить пособие на 10 000 рублей на ребенка можно за несколько минут

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Жители Тверской области продолжают активно подавать заявления на получение выплат на детей от 3 до 16 лет. Единовременная выплата составляет 10 000 рублей. О ее назначении заявил 11 апреля в телеэфире рассказал президент России Владимир Путин.

Подать заявление можно на сайте Госуслуг и Пенсионного фонда (ПФР). Ранее, из-за большого количества посетителей, оба портала работали с перебоями. Сейчас недочетов в работе не наблюдается. Заводить будильник или сидеть до поздней ночи за компьютером, чтобы оформить пособие, не обязательно.

В 8:44 утра 14 мая оформление пособия у корреспондента "КП" - Тверь" заняло около пяти минут. При условии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, от заявителя требуется только внести данные о ребенке (потребуется свидетельство о рождении и СНИЛС) и реквизиты банковского счета. Сделать это можно в специальном разделе "Как получить 10 000 рублей на ребенка с 3 до 16 лет". Доступ - с главной страницы.

Если запись не подтверждена, то подтвердить личность можно через личный кабинет банка, не выходя из дома.

Паспортные данные заявителя и СНИЛС портал заполнит автоматически. А данные ребенка необходимо вносить в ручную.

Напомним, выплата положена на каждого ребенка, рожденного в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 годов включительно. Перечисления начнутся с 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU