Новые выплаты для семей с детьми в 2020 году: кому положены и как получить в Тверской области

12 апреля правительство РФ утвердило дополнительный перечень мер поддержки семей с детьми, о которых 11 апреля в телеэфире рассказал президент России Владимир Путин. Благодаря инициативе главы государства, выплаты на детей в непростой период пандемии смогут получить миллионы россиян, в том числе и тысячи мам и пап Тверской области.

Итак, по распоряжению правительства РФ на разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка уже с 1 июня имеют право любые семьи (с российским гражданством) с детьми (также российского гражданства) в возрасте от 3 до 16 лет. Дата рождения ребенка должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 включительно.

Для того, чтобы получить выплату, необходимо подать заявление, начинающееся со слов «Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты». Как сообщает правительство РФ, сделать это можно дистанционно через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (ПФР). Также можно обратиться лично в территориальное отделение ПФР по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

В электронном заявлении необходимо предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны. Также необходимо заполнить информацию о детях в возрасте от 3 до 16 лет (обо всех в одном заявлении). Указать реквизиты банковского счета для выплаты (можно посмотреть в интернет-банке): 20-значный номер личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Для удобства граждан уже запущен онлайн-сервис, с помощью которого также можно подать заявку на единоразовую выплату. Это можно сделать по электронному адресу posobie16.gosuslugi.ru.

«КП»-Тверь» уточнила в областном отделении ПФР, есть ли у них какие-либо дополнительные инструкции по поводу новых выплат и обращаются ли к ним уже граждане?

– Пока никаких инструкций по новым выплатам не поступало, гражданам необходимо писать заявления на получение выплаты в соответствие с тем, как информирует правительство РФ, - ответили в ПФР. – Граждане уже звонят нам на горячую линию и интересуются по поводу новых выплат.

Отметим, что рассматривать заявление о выплате на ребенка должны не более пяти дней. На осуществление выплаты правительство РФ отвело не более трех дней с момента принятия решения об удовлетворении заявления. Деньги будут перечисляться безналичным путём на банковский счёт заявителя в соответствии с указанными реквизитами. За средствами можно обратиться до 1 октября.

Помимо этого, вводятся дополнительные ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5 тыс. рублей для семей с ребёнком в возрасте до трех лет. Он должен быть рождён или усыновлен в период с 1.04.2017 года по 31.12.2019 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей или усыновителей. При этом у семьи должно быть право на материнский капитал. Электронное заявление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Мужчина — владелец сертификата должен обратиться лично.

Чтобы получить эту выплату, супругам также необходимо написать заявление через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР. Можно напрямую обращаться в местные органы ПФР.

Также с 1 июня 2020 года в Тверской области начнутся выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Эта мера поддержки также инициирована президентом. Чтобы получить её одному из родителей (или усыновителей) необходимо подать заявление через МФЦ или в электронном виде через портал Госуслуг. Остальные необходимые документы будут запрашиваться учреждениями соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия с другими структурами.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно без подачи заявлений назначается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка малоимущим семьям. Размер этой выплаты в соответствии с величиной прожиточного минимума на ребенка в 2020 году – 11 399,09 рублей.

Как сообщает областное правительство, в настоящее время пособие продлено 1 186 тверским семьям. Всего оно предоставлено 5 590 семьям региона на общую сумму 256,1 млн. руб.

Без всяких дополнительных подтверждений до 1 октября в регионе производятся ежемесячные выплаты семьям, где родился третий (или последующий) ребёнок, а также беременным женщинам на питание.