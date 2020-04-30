2020-04-30T14:00:41+03:00
Общество

Трамваи и троллейбусы Твери будут проданы

Об этом заявил глава Твери Алексей Огоньков на заседании гордумы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Городской электртранспорт будет проданГородской электртранспорт будет проданФото: Александр ЖМУЛИН
Изменить размер текста:

30 апреля Тверская городская Дума собралась на очередное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных для областной столицы вопросов.

Одним из пунктов повестки дня стал ежегодный отчет Главы Твери Алексея Огонькова о проделанной работе. В процессе обсуждения депутат Сергей Шишков спросил, что будет с транспортом ПАТП, который в настоящее время в областной столице не функционирует.

- Он будет реализован, - ответил Огоньков.

- Продан? - переспросил Шишков.

- Конечно, - уточнил глава и больше конкретики не дал, но обещал предоставить депутатам подробный отчет.

Напомним, что с внедрением в Твери новой транспортной системы троллейбусы были заменены автобусами и сняты с маршрутов. В настоящее время они простаивают в парке ПАТП. Там же находятся и трамваи, которые перестали ходить по улицам несколько лет назад.

Ранее "КП"-Тверь" выясняла, какое будущее ожидает убранный с уличных магистралей города электротранспорт, но внятного ответа так и не получила. Было лишь высказано предположение, что, скорее всего, часть старых "рогатых" отправят на металлоломом, а более новые продадут.

Сегодня оно отчасти подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключать батареи потребителям Твери начнут 6 мая
Ремонт Крупского моста в Твери затягивается до сентября
В думе Твери одобрили перенос бюста Сергея Лемешева
Добровольцы начали раздавать бесплатные защитные маски жителям Тверской области
После убийства маленькой девочки в Тверской области против органов опеки возбудили уголовное дело
В Тверской области на коронавирус проверили более 27 000 человек
Трамваи и троллейбусы Твери будут проданы
Роспотребнадзор Тверской области открывает "горячую линию" по профилактике клещевого энцефалита
В Тверской области двое мужчин обокрали дачницу на 735 тысяч рублей
На карьерах в Твери женщина за рулем иномарки переезжала пути и не заметила дрезину
В Тверской области женщина из ревности обвинила соперницу в избиениях и воровстве
В Твери водитель на иномарке сбил пешехода
В Твери автомобильные воры сняли с иномарки фары за 25 тысяч рублей
Новые томографы поставят в городскую больницу №6 в Твери и Вышневолоцкую ЦРБ
Карта распространения COVID-19 в Тверской области 30 апреля: ТОП-5 районов-лидеров по числу заражённых кронавирусом
Двух охотников задержали в Торжокском районе за нарушение запретов охоты и посещения лесов
В Тверской области подтверждено 17 новых случаев коронавируса
В Тверской области ищут пропавшую шестнадцатилетнюю девушку
В Твери и Калининском районе обновили все автобусные маршруты
Коронавирус в Тверской области: какие ограничения будут действовать до 30 мая
Жителей Твери приглашают на онлайн-встречу с режиссерами якутских фильмов