Трамваи и троллейбусы Твери будут проданы
30 апреля Тверская городская Дума собралась на очередное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных для областной столицы вопросов.
Одним из пунктов повестки дня стал ежегодный отчет Главы Твери Алексея Огонькова о проделанной работе. В процессе обсуждения депутат Сергей Шишков спросил, что будет с транспортом ПАТП, который в настоящее время в областной столице не функционирует.
- Он будет реализован, - ответил Огоньков.
- Продан? - переспросил Шишков.
- Конечно, - уточнил глава и больше конкретики не дал, но обещал предоставить депутатам подробный отчет.
Напомним, что с внедрением в Твери новой транспортной системы троллейбусы были заменены автобусами и сняты с маршрутов. В настоящее время они простаивают в парке ПАТП. Там же находятся и трамваи, которые перестали ходить по улицам несколько лет назад.
Ранее "КП"-Тверь" выясняла, какое будущее ожидает убранный с уличных магистралей города электротранспорт, но внятного ответа так и не получила. Было лишь высказано предположение, что, скорее всего, часть старых "рогатых" отправят на металлоломом, а более новые продадут.
Сегодня оно отчасти подтвердилось.
ИСТОЧНИК KP.RU