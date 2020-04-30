Трамваи и троллейбусы Твери будут проданы

30 Апр 2020 2020-04-30T14:00:41+03:00

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30 апреля Тверская городская Дума собралась на очередное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных для областной столицы вопросов.

Одним из пунктов повестки дня стал ежегодный отчет Главы Твери Алексея Огонькова о проделанной работе. В процессе обсуждения депутат Сергей Шишков спросил, что будет с транспортом ПАТП, который в настоящее время в областной столице не функционирует.

- Он будет реализован, - ответил Огоньков.

- Продан? - переспросил Шишков.

- Конечно, - уточнил глава и больше конкретики не дал, но обещал предоставить депутатам подробный отчет.

Напомним, что с внедрением в Твери новой транспортной системы троллейбусы были заменены автобусами и сняты с маршрутов. В настоящее время они простаивают в парке ПАТП. Там же находятся и трамваи, которые перестали ходить по улицам несколько лет назад.

Ранее "КП"-Тверь" выясняла, какое будущее ожидает убранный с уличных магистралей города электротранспорт, но внятного ответа так и не получила. Было лишь высказано предположение, что, скорее всего, часть старых "рогатых" отправят на металлоломом, а более новые продадут.

Сегодня оно отчасти подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU