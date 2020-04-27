2020-04-27T22:21:17+03:00
Звезды

Тверской певец Евгений Окунев свою новую песню посвятил воинам, павшим в боях под Ржевом

Она была написала в соавторстве с поэтессой Еленой Шаталовой
Ирина ТАРАСОВА
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Новую песню евгений записал в Сочи во время самоизоляции. Фото: скрин с видео Евгения ОкуневаНовую песню евгений записал в Сочи во время самоизоляции. Фото: скрин с видео Евгения Окунева
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27 марта тверской певец Евгений Окунев представил премьеру песни «Убит подо Ржевом». В настоящее время исполнитель находится в Сочи, пережидая время самоизоляции. В одной из сочинских музыкальных студий и была сделана запись.

О премьере Евгений рассказал так: "Песня написана мною в соавторстве с поэтессой Еленой Шаталовой к открытию Ржевского мемориала советскому солдату. Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 годов. К сожалению, в этом году мой гастрольный тур с военной программой пришлось отменить, но я обязательно выступлю везде, где меня ждут, как только закончится всеобщее "заточение".

Автор музыки - Евгений Окунев

Слова - в соавторстве с Еленой Шаталовой

Аранжировка, гитара - Анатолий Котов

Сведение, саунд дизайн - Арти Рэйз.

Напомним, строительство Ржевского мемориала в Тверской области было завершено 22 апреля. Сам памятник и вся территория, где высечены имена павших в боях на ржевской земле, пока задрапированы специальным баннером. Сообщается, что готов и музей, где посетители мемориала смогут осмотреть экспозицию, посвященную Ржевской битве.

Евгений ОКунев - Убит подо Ржевом.Подо Ржевом убиты, подо Ржевом стояли, Взяты чёрным нацизмом в стальное кольцо, Но Москву ценой жизни в боях отстояли, Глядя смерти незваной в пустое лицо. Мясорубкой войны перебиные кости В "роще смерти", в могиле всеобщей лежат, Не отдельно в земле на знакомом погосте, Где весной журавли, возвращаясь, кружат. Их души над миром как птицы парят Бьет стон журавлиный по нервам И наши мольбы в небеса улетят За тех, кто убит подо Ржевом

ИСТОЧНИК KP.RU

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