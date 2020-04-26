Центру спасения медвежат в Тверской области бьюти-блогер пожертвовала миллион рублей

26 Апр 2020 2020-04-26T18:08:36+03:00

Блогер Анна Мельникова пожертвовала на спасение медвежат в Тверской области миллион рублей. Фото: Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области/kleos.ru

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Центру спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области, бьюти-блогер Анна Мельникова пожертвовала 1 миллион рублей.

В официальной группе Центра в соцсети ВКонтакте сообщается, что Анна вот уже второй год оказывает существенную финансовую поддержку Центру и сейчас становится его официальным попечителем.

В уникальном и известном на всю Россию центре семья Пажетновых уже много лет спасает и выхаживает детёнышей бурых медведей.

Сейчас в Центре 17 медвежат, они поступили сюда ещё зимой.

Мишек не только выхаживают, но и адаптируют к жизни в дикой природе, подрастив, выпускают в леса.

Центр существует на пожертвования уже два года. Внести свой вклад с дело спасения медвежат может каждый желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU