Центру спасения медвежат в Тверской области бьюти-блогер пожертвовала миллион рублей
Центру спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области, бьюти-блогер Анна Мельникова пожертвовала 1 миллион рублей.
В официальной группе Центра в соцсети ВКонтакте сообщается, что Анна вот уже второй год оказывает существенную финансовую поддержку Центру и сейчас становится его официальным попечителем.
В уникальном и известном на всю Россию центре семья Пажетновых уже много лет спасает и выхаживает детёнышей бурых медведей.
Сейчас в Центре 17 медвежат, они поступили сюда ещё зимой.
Мишек не только выхаживают, но и адаптируют к жизни в дикой природе, подрастив, выпускают в леса.
Центр существует на пожертвования уже два года. Внести свой вклад с дело спасения медвежат может каждый желающий.
ИСТОЧНИК KP.RU