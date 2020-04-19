В Твери нашли лапу бобра, похоже несчастный зверь попал в капкан
Есть мнение, что кто-то начал охотиться на замеченных на Тьмаке бобров
Оторванная лапа, предположительно, бобра. Фото: городской паблик "Тверь ВКонтакте"
Изменить размер текста:
Оторванная лапа бобра обнаружена вчера на берегу ТЬмаки рядом с улицей Тимирязева. Об этом сообщили в городском паблике "Тверь ВКонтакте".
Автор находки предполагает, что в Твери кто-то мог начать охоту на речных зверьков и поставил капкан. Контрукцию, похожую на страшный инструмент ловли животных, якобы видели в зарослях берега Тьмаки.
При этом бобра видели и смогли заснять в кустах возле реки. Однако, не ясно, пострадавшее ли это животное.
Инцидент вызвал шквал отзывов в соцсети. Большинство возмущено поступком неизвестного и клянёт его.
Бобр в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU