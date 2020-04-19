2020-04-19T11:12:18+03:00
Общество

В Твери нашли лапу бобра, похоже несчастный зверь попал в капкан

Есть мнение, что кто-то начал охотиться на замеченных на Тьмаке бобров
Александр ЖМУЛИН
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Оторванная лапа, предположительно, бобра. Фото: городской паблик "Тверь ВКонтакте"Оторванная лапа, предположительно, бобра. Фото: городской паблик "Тверь ВКонтакте"
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Оторванная лапа бобра обнаружена вчера на берегу ТЬмаки рядом с улицей Тимирязева. Об этом сообщили в городском паблике "Тверь ВКонтакте".

Автор находки предполагает, что в Твери кто-то мог начать охоту на речных зверьков и поставил капкан. Контрукцию, похожую на страшный инструмент ловли животных, якобы видели в зарослях берега Тьмаки.

При этом бобра видели и смогли заснять в кустах возле реки. Однако, не ясно, пострадавшее ли это животное.

Инцидент вызвал шквал отзывов в соцсети. Большинство возмущено поступком неизвестного и клянёт его.

Бобр в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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