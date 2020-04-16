2020-04-16T23:24:52+03:00
Звезды

Фильм «Счастье в конверте», всероссийская эстафета которого завершилась в Твери, появится в интернете

Увидеть его можно будет с 20 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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В картине, где рассказывается три истории, одну из главных ролей исполнил заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев. Фото: из архива Залима МирзоеваВ картине, где рассказывается три истории, одну из главных ролей исполнил заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев. Фото: из архива Залима Мирзоева
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В связи с коронавирусом российский прокат фильма «Счастье в конверте» приостановился и многие не успели посмотреть фильм.

По многочисленным просьбам съемочная группа сообщает, что фильм выйдет в интернет прокат 20 апреля.

«Счастье в конверте» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатрах Оkkо, Apple TV и на Google Play.Movies. Уже сейчас на Google Play и Apple TV можно сделать предзаказ!

- Через неделю вы сможете посмотреть фильм со своей семьей дома, показать его родным бабушкам и дедушкам в уютной домашней атмосфере. Мы уверены, что такие теплые семейные просмотры как никогда сейчас важны. И наше волшебное «Счастье в конверте» принесет в ваш дом счастье и тепло! - отмечают создатели фильма.

Напомним, в картине, где рассказывается три истории, одну из главных ролей исполнил заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев.

Картина вышла на большие экраны 12 марта. А до этого была «Эстафета счастья», которая началась 7 февраля во Владивостоке и прошла через всю страну - а это 24 города - до Твер. И в каждом из них была региональная премьера и встреча со зрителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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