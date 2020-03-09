Всероссийская «Эстафета счастья» завершится в Твери

Если бы вас спросили, что такое счастье, чтобы вы ответили? Я бы, наверное, - свет, наполненность, желание делиться переполняющей радостью через объятия и взгляды. Впрочем, уверена, у каждого определение это будет своим. Как, например, у заслуженного артиста России, актера Тверского театра драмы Залима Мирзоева, исполнившего одну из главных ролей в фильме «Счастье в конверте».

Наш разговор с ним состоялся накануне всероссийской премьеры фильма. Картина, уже получившая потрясающее количество добрых откликов, выходит на большие экраны 12 марта. А до этого была «Эстафета счастья», которая началась 7 февраля во Владивостоке и прошла через всю страну - а это 23 города - до Севастополя.. И в каждом из них была региональная премьера и встреча со зрителем.

Автобус "Эстафеты счастья". Фото: из архива Залима Мирзоева

- История фильма «Счастье в конверте» началась несколько лет назад. Это сегодня картина состоит из трех частей. Но начиналась она с одной маленькой короткометражки, - рассказывает Залим Мирзоев. - Есть такая молодая киностудия «Интеграция», которая существует с 2014 года. И вот у них возникла идея снимать свои фильмы. Когда появились какие-то небольшие деньги, руководитель студии предложил сначала снять короткий метр. Идея о содержании родилась у режиссера Светланы Сухановой, с которой до этого я был знаком как с актрисой. Так в 2017 году появился фильм «Время последних романтиков», который тут же пошел по фестивалям, в том числе и международным. Побывал везде, кроме разве что Австралии и Африки, и везде было очень много призов, в основном зрительских симпатий. Кстати, свой первый приз за лучшую мужскую роль я получил на фестивале Святого Владимира именно за «Время последних романтиков».

- Кого вы играете? Ваша история грустная или веселая?

- Я играю ветерана Великой Отечественной войны. И я встречаюсь со своим другом, однополчанином спустя много лет. Там есть и грусть, и юмор... Но слезы не оттого, что грустно и жалко, а оттого, что это светлая грусть. Рассказывать не буду, лучше посмотрите.

Залим Мирзоев играет ветерана Великой Отечественной войны. Фото: кадр из фильма, из архива Залима Мирзоева

- Как получасовая короткометражка превратилась в большой фильм?

- Причиной как раз стала очень теплая реакция зрителей. А потому решили продолжать. Сценарий фильма написал Евгений Бедарев, известный как один из лучших в России режиссеров в жанре фэнтези («Пока цветет папоротник», «Беловодье» и др.). Он дописал две новые истории - «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза». Вторая условно называлась «Зойка-кабан». Скажу лишь, что именно так называли стройную девушку, которая во время Великой Отечественной войны вытаскивала с поля боя тяжелых бойцов. А далее идет речь о том, что происходит с ней в мирной жизни и как реагируют вроде бы чужие люди на трудную ситуацию, в которой она оказалась. И наконец, третья история - о взаимоотношениях дедушки и внука.

- Что их объединяет?

- Мы сами. Простые люди, которые живут в России. Чтобы показать весь масштаб нашей такой разной и такой большой страны, съемки проходили в разных ее уголках. Первая часть - это лето, снималось в Севастополе. Вторая часть - это осень и Санкт-Петербург. Третья часть снималась зимой в Карелии. А объединяет их все то, что можно условно назвать четвертой частью. В маленьком поселке есть маленькая почта, где работают три почтальона - девушка, которая вышла первый день на работу, женщина-почтальон постарше и их пожилая начальница. Три человека, три поколения и три совершенно разные истории...

Съемки первой новеллы "Счастья в конверте". Фото: из архива Залима Мирзоева

- И все о счастье?

- Название «Счастье в конверте» - это то, что нас возвращает к тому времени, когда письма были единственным средством коммуникации. Это ожидание, предвкушение, радость от прочитанного. Это то живое общение, которого мы сегодня лишены. Сегодня же мало кто живет с открытым сердцем. Мы все ранимые, нам часто больно, а потому мы закрылись в шелуху, чтобы было комфортно. Но, удивительное дело, фильм оголяет, снимает всё лишнее, и каждый зритель открывается и самому себе, и соседу-зрителю. И, знаешь, начинает происходить что-то необыкновенное: твоя энергия идет к другому человеку, а его - к тебе, и происходит обмен.

Вот мы говорим, что душа легкая. А у меня возникла мысль, что она не всегда легкая. Когда горе, несчастье, она тяжелее любой гири. И одному человеку не под силу нести эту душу. И нужно, чтобы кто-то облегчил её и подготовил снова к полету. Она станет легкой, но лишь когда рядом кто-то близкий, с кем можно поделиться. Это я ощутил во время поездки по стране. Когда после показа выходили зрители, плакали и благодарили. Это был такой удар любви, тепла, понимания, взаимопонимания, что я начинал плакать вместе с ними. В наших героях они узнавали себя, свою жизнь и ... очищались. И самое удивительное, что картину приняла молодежь. Например, в Барнауле девочка 12-13 лет, посмотрев «Время последних романтиков», сказала про моего героя: «Мама, это ведь про меня».

- Интересно...

- Согласен. Я вообще теперь думаю, что наметился некий поворот в кинематографе. Зритель устал от блокбастеров. Многие фильмы больше напоминают компьютерные игры. А «Счастье в конверте» - в лучших традициях советского кино, но на современном языке. Режиссер Светлана Суханова мечтала снять фильм, на который она могла бы сходить со своей мамой. И ей это удалось - фильм получился семейным. А если говорить о содержании, то вообще это картина о мечте, которой свойственно сбываться.

Рабочий момент. Залим и режиссер Светлана Суханова. Фото: из архива Залима Мирзоева

А В ЭТО ВРЕМЯ

Всем счастья!

13 марта в ККЗ «Панорама» Твери состоится премьера фильма «Счастье в конверте». Таким образом, Тверь также присоединится к «Эстафете счастья», у нас же будет дан и финал всему путешествию.

- Тверь станет финальным, 24-м, городом, а значит, эстафета завершится у нас, оставив здесь всё собранное по дороге счастье. Представляете, как повезло Твери и всем нам! Так что приходите! - приглашает всех инициатор и организатор встречи, актер Тверского театра драмы Тарас Кузьмин.

На встречу приедут режиссер фильма Светлана Суханова, сценарист Евгений Бедарев и, конечно, артист Залим Мирзоев.

Начало показа в 18:30.

Билеты - в продаже.

Маршрут Дороги счастья . Фото: из архива Залима Мирзоева

Рабочий момент. Режиссер - Светлана Суханова. Фото: из архива Залима Мирзоева

Атмосфера на съемках. Фото: из архива Залима Мирзоева

Герой Залима Мирзоева. Фото: из архива Залима Мирзоева

Герой Залима Мирзоева. Фото: из архива Залима Мирзоева

Залим и море... Фото: из архива Залима Мирзоева