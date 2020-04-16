Коронавирус в Тверской области: въезды в ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный закрывают из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T22:04:54+03:00

Игорь Руденя рассказал о закрытии ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный Фото: ПТО

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В Тверской области закрывают въезды в ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный для непроживающих и неработающих там граждан.

Ограничительные меры вводятся с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом 16 апреля в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, ранее в регионе особый режим проезда был введен в городах Удомля и Конаково. Проезд на территорию осуществляется при наличии документа от работодателя.

- Это было сделано на основании поступивших обращений от руководства Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС. Это стратегические объекты, там работают большие коллективы и в целях их безопасности такое решение принято. Такие же просьбы поступили от ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный. Думаю, что в ближайшие часы мы такое решение примем, потому что там также есть стратегические объекты, - отметил глава региона.

Ограничения не касаются спецтранспорта. Для осуществления контроля, на въездах оборудованы КПП.

ИСТОЧНИК KP.RU