В Тверской области умерших от коронавируса нет
Утром, 16 апреля, стало известно о 34 новых заразившихся коронавирусом в Тверской области.
Статистику обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.
Общее количество зараженных на сегодяшний день составило 151 человека.
Напомним, накануне стало известно, что еще шесть пациентов выздоровели после коронавируса. Они проходили лечение в городской больнице №6.
Под медицинским наблюдением остаются 142 человека с подтвержденным коронавирусом.
Состояние большинства из них - удовлетворительное.
- Четверо из заразившихся коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние этих людей - средней тяжести, - рассказал губернатор Игорь Руденя во время прямого включения в эфире канала "Россия 24" 15 апреля.
Всего в России за минувшие сутки коронавирусом заболели 3448 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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