2020-04-16T11:01:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области умерших от коронавируса нет

34 новых случая заражения зарегистрировали в регионе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают действовать ограничения из-за коронавирусаВ Тверской области продолжают действовать ограничения из-за коронавирусаФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Утром, 16 апреля, стало известно о 34 новых заразившихся коронавирусом в Тверской области.

Статистику обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Общее количество зараженных на сегодяшний день составило 151 человека.

Напомним, накануне стало известно, что еще шесть пациентов выздоровели после коронавируса. Они проходили лечение в городской больнице №6.

Под медицинским наблюдением остаются 142 человека с подтвержденным коронавирусом.

Состояние большинства из них - удовлетворительное.

- Четверо из заразившихся коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние этих людей - средней тяжести, - рассказал губернатор Игорь Руденя во время прямого включения в эфире канала "Россия 24" 15 апреля.

Всего в России за минувшие сутки коронавирусом заболели 3448 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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