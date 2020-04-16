В Тверской области умерших от коронавируса нет

16 Апр 2020 2020-04-16T11:01:25+03:00

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Утром, 16 апреля, стало известно о 34 новых заразившихся коронавирусом в Тверской области.

Статистику обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Общее количество зараженных на сегодяшний день составило 151 человека.

Напомним, накануне стало известно, что еще шесть пациентов выздоровели после коронавируса. Они проходили лечение в городской больнице №6.

Под медицинским наблюдением остаются 142 человека с подтвержденным коронавирусом.

Состояние большинства из них - удовлетворительное.

- Четверо из заразившихся коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние этих людей - средней тяжести, - рассказал губернатор Игорь Руденя во время прямого включения в эфире канала "Россия 24" 15 апреля.

Всего в России за минувшие сутки коронавирусом заболели 3448 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU