В Тверской области четверо больных коронавирусом подключены к ИВЛ

15 Апр 2020 2020-04-15T21:13:45+03:00

Игорь Руденя: ситуация с коронавирусом в Тверской области полностью под контролем. В Тверской области подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции - это данные лабораторных исследований за два дня. Всего в регионе выявлено 117 случаев заболевания COVID-19. Об этом и не только рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Подпишитесь на канал Россия24: https://www.youtube.com/c/russia24tv?sub_confirmation=1 Последние новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое. #Россия24 #Вести #Новости Официальный YouTube канал ВГТРК. Россия 24 - это единственный российский информационный канал, вещающий 24 часа в сутки. Мировые новости и новости регионов России. Экономическая аналитика и интервью с влиятельнейшими персонами. Смотрите также: 60 минут - https://www.youtube.com/channel/UCR16nHT1nkmG7g9AkE9tGeQ?sub_confirmation=1 Новости в прямом эфире - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQ73BA1ECZR916u5EI6DnEE Международное обозрение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaSEmz_g88P4pjTgoDzVwfP7 Специальный репортаж - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQLdG0uLyM27FhyBi6J0Ikf Интервью - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaReDfS4-5gJqluKn-BGo3Js Реплика - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQHbPaRzLi35yWWs5EUnvOs Факты - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaR4eBu2aWmjknIzXn2hPX4c Мнение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaST71OImm-f_kc-4G9pJtSG Агитпроп - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTDGsEdC72F1lI1twaLfu9c Россия и мир в цифрах - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRx4uhDdyX5NhSy5aeTMcc4 Вести в субботу с Брилевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MnxjOjSRsQAPpOhH0l_GTegWckbTIB4 Вести недели с Киселевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTpipoWQNR1ya5zp19Gc4ZB Специальный корреспондент - https://www.youtube.com/playlist?list=PLDsFlvSBdSWfD19Ygi5fQADrrc4ICefyG Воскресный вечер с Соловьевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJvP0lZee7zYMGBmzUqNn16P71vHzgkU

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Губернатор ответил на вопросы журналиста телеканала. Фото: скриншот с телеэфира канала «Россия 24».

Губернатор Игорь Руденя во время прямого включения в эфире канала «Россия 24» рассказал, что в Тверской области 124 человека находятся под наблюдением врачей.

При этом, как сообщил глава региона, четверо из заразившихся коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние этих людей - средней тяжести.

- У нас ситуация складывается удовлетворительно, - сказал журналисту телеканала Игорь Руденя. - Четверо человек в состоянии средней тяжести, они находятся на аппаратах искуственной вентиляции легких. 900 человек обозначены как карантинные, в том числе, прибывшие их других регионов. Главы и врачи находятся в режиме повышенной готовности. Выполняются указания президента по дополнительной мотивации медицинских работников. И основная нагрузка ложится на медработников города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU