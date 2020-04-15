Более 900 человек сдали тесты на коронавирус в Тверской области за минувшие сутки
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным регионального Роспотребнадзора на 15 апреля 2020 года, лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ тестирование прошли 10187 человек, в том числе за последние сутки - 984.
Лабораторные обследования за прошедшие сутки проведены в отношении более 400 медиков, 110 человек с диагнозом "внебольничная пневмония", 49 человек, прибывших на территорию РФ.
Оперативность подтверждения результатов исследований повысилась, благодаря тому, что с 14 апреля все полученные положительные результаты на COVID-19 подтверждаются в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области".
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, в регионе 15 апреля в регионе подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Это актуализированные данные по лабораторным исследованиям за последние два дня.
Общее количество зараженных - 117, из них 114 человек проходят лечение, трое выписаны из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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