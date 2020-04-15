2020-04-15T12:02:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 900 человек сдали тесты на коронавирус в Тверской области за минувшие сутки

Всего обследовано 10187 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тестирование на коронавирус в Тверской области прошли более 10 000 человекТестирование на коронавирус в Тверской области прошли более 10 000 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным регионального Роспотребнадзора на 15 апреля 2020 года, лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ тестирование прошли 10187 человек, в том числе за последние сутки - 984.

Лабораторные обследования за прошедшие сутки проведены в отношении более 400 медиков, 110 человек с диагнозом "внебольничная пневмония", 49 человек, прибывших на территорию РФ.

Оперативность подтверждения результатов исследований повысилась, благодаря тому, что с 14 апреля все полученные положительные результаты на COVID-19 подтверждаются в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области".

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, в регионе 15 апреля в регионе подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Это актуализированные данные по лабораторным исследованиям за последние два дня.

Общее количество зараженных - 117, из них 114 человек проходят лечение, трое выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два автомобиля столкнулись на проспекте Чайковского в Твери
В гаражном кооперативе Твери полиция обнаружила склад с "паленым" алкоголем
В Тверской области обокрали сарай местного жителя
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Губернатор Тверской области записал видеообращение к жителям региона в связи с коронавирусом
Более 900 человек сдали тесты на коронавирус в Тверской области за минувшие сутки
Подозреваемых в краже из гаража задержали в Тверской области
42 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Тверской области
В Тверской области водитель на большегрузе насмерть сбил пешехода
Водитель "Лады" пострадал в ДТП в Твери
Мастер-класс по росписи пасхальных яиц пройдет онлайн для жителей Твери
Коронавирус в Тверской области: ряд больниц региона обеспечены дополнительными источниками электроснабжения
В Тверской области добавили денег на строительство котельных
Услуги ЖКХ в Тверской области можно оплатить через почтальона, не выходя из дома
Коронавирус в Тверской области: положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии
Найти работу или оформить пособие по безработице в Тверской области можно на портале "Работа в России"
364 метра нового водовода проложили в Твери
Фейк о карантине опровергли полицейские Тверской области
В Тверской области обезвредили гранаты и мины времен войны
Коронавирус в Тверской области: запрещено навещать постояльцев домов-интернатов и пациентов психоневрологических диспансеров
Тверь попрощалась с троллейбусом
В 38 муниципалитетах Тверской области преобразят дворы и общественные территории