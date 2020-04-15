2020-04-15T00:35:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 15 апреля 2020 года: больные с коронавирусом выявлены в 12 районах области

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 15 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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На коронавирус в регионе обследовано 9203 пациента.На коронавирус в регионе обследовано 9203 пациента.
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На утро 15 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 75 человек с диагнозом коронавирус, проживают они в 12 муниципальных образованиях региона. Большей конкретики по месту проживания заражённых официальные власти не приводят.

Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы, 72 - проходят лечение. Они изолированы. Как сообщает региональный оперштаб, на коронавирус в регионе обследовано 9203 человека, из них за последние сутки – 763. Напомним, первый случай заражения в регионе зафиксирован 17 марта.

С 17 марта на территории регион введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-2019 в регионе нет.

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.

Это более 200 предприятий, от промышленного гиганта Вагонзавода до небольших парикмахерских.

Как поясняют в региональном оперштабе, в больницах Тверской области оснащается 1300 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас развернуто 315 коек, в том числе 171 обеспечена кислородом. Идет работа по закупке аппаратов искусственной вентиляции легких. 13 ИВЛ уже поставлены в больницы региона.

С 14 апреля все полученные в регионе положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии. Решение принято Роспотребнадзором в целях оптимизации организации лабораторных исследований. Это позволит увеличить скорость получения результатов исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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