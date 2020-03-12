2020-03-12T22:29:26+03:00
Общество

Троллейбус прощается с Тверью

Трогательные обращения к горожанам появились в салонах
Ирина ТАРАСОВА
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В салонах некоторых троллейбусов появились трогательные обращения в жителям ТвериВ салонах некоторых троллейбусов появились трогательные обращения в жителям ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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Вечером 12 марта в салонах некоторых троллейбусов появились трогательные обращения к жителям Твери. В них троллейбус, словно старый друг, прощается с горожанами навсегда.

Написаны они от имени самого троллейбуса, но понятно, что за ним стоят горожане. Непонятно только - сотрудники троллейбусного парка или активисты, которые переживают, что Тверь скоро лишится данного вида транспорта.

На распечатанных листках помимо фото троллейбуса написан текст:

- Дорогие тверичи!!! Мы прощаемся с вами!!! Благодарим за терпение, добрые слова и понимание! Ваш троллейбус.

Заметив объявление, пассажиры вздыхают и обмениваются репликами: "Очень грустно! Без трамваев плохо, да еще теперь и без троллейбусов...."

ИСТОЧНИК KP.RU

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