44 человека заразились коронавирусом в Тверской области
Утром 13 апреля стало известно о новом количестве заболевших коронавирусом в Тверской области. У 44 человек тесты оказались положительными. Фактически это информация за трое предыдущих суток. Цифры обнародовал сайт Стопкоронавирус.РФ.
- Из заболевших 24 человека – контактировавшие с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Они находились на режиме самоизоляции. 9 пациентов – медики, работавшие в московских клиниках, - сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области. - Все заболевшие изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Определен круг контактных лиц. Они находятся под наблюдением.
- По мнению специалистов, рост числа выявленных случаев коронавируса связан с увеличением объемов лабораторных исследований в Тверской области, а также начавшимся обследованием медицинских работников, - уточняют в штабе.
Общее количество зараженных на сегодняшний день в регионе составило 75 человек. Обследовано 8440 человек. За выходные тестирование на коронавирус прошли более 400 человек.
В Тверской области с 17 марта продолжает действовать режим повышенной готовности. Тогда же был выявлен первый случай. Введен ряд ограничений.
Всего в России зарегистрировано 2558 новых случаев за сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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