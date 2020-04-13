2020-04-13T12:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19

44 человека заразились коронавирусом в Тверской области

Сейчас в регионе 75 заболевших
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки в Тверской области выявили 44 случая заражение коронавирусомЗа сутки в Тверской области выявили 44 случая заражение коронавирусомФото: Александр ГЛУЗ
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Утром 13 апреля стало известно о новом количестве заболевших коронавирусом в Тверской области. У 44 человек тесты оказались положительными. Фактически это информация за трое предыдущих суток. Цифры обнародовал сайт Стопкоронавирус.РФ.

- Из заболевших 24 человека – контактировавшие с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Они находились на режиме самоизоляции. 9 пациентов – медики, работавшие в московских клиниках, - сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области. - Все заболевшие изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Определен круг контактных лиц. Они находятся под наблюдением.

- По мнению специалистов, рост числа выявленных случаев коронавируса связан с увеличением объемов лабораторных исследований в Тверской области, а также начавшимся обследованием медицинских работников, - уточняют в штабе.

Общее количество зараженных на сегодняшний день в регионе составило 75 человек. Обследовано 8440 человек. За выходные тестирование на коронавирус прошли более 400 человек.

В Тверской области с 17 марта продолжает действовать режим повышенной готовности. Тогда же был выявлен первый случай. Введен ряд ограничений.

Всего в России зарегистрировано 2558 новых случаев за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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