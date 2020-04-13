Коронавирус в Тверской области: обследовано 8440 человек на коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T09:44:16+03:00

В Тверской области обследовано 8440 человек на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Тверской области продолжают проводить тестирование на COVID-2019.

По данным Роспотребнадзора на 13 апреля 2020 года, всего обследовано 8440 человек, за последние сутки - 93, еще 363 человека проверили в выходные.

Тесты проводят в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", на базе ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, в ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России.

Напомним, за минувшие сутки в Тверской области не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших остается - 31.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области обращает внимание, что для жителей региона организована горячая линия по коронавирусной инфекции: 8-800-333-93-72.

ИСТОЧНИК KP.RU