На Максатиху, Тверской области, выпал обильный снег

11 Апр 2020 2020-04-11T16:38:19+03:00

Вот такой предстала Максатиха утром. Фото: VK/Подслушано в Максатихе (Максатихинский район)/Елена Лебедева.

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На Максатиху, посёлок в Тверской области, к северу от Твери, к востоку от Вышнего Волочка, выпал обильный пушистый снег.

Снег шёл ночью и утром 11 апреля жители радовались увиденному возвращению зимы.

Но лишь взошло Солнце, как снег начал таять, оглашая окрестности звуками настоящей апрельской капели.

- Начало апреля было очень сухим, теперь же земля напитается влагой, - рассказала ранее "КП"-Тверь" доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - А в начале следующей недели опять станет теплее. Ветер северных направлений сменится на юго-западный, днём в понедельник и вторник +10..+13, ночью до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU