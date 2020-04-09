2020-04-09T14:09:53+03:00
Общество

В выходные Тверь ждут дожди и скачки атмосферного давления

К нам спешит холодный атмосферный фронт
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В понедельник и вторник осадки усилятся.В понедельник и вторник осадки усилятся.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Время освежиться! Северная Атлантика отправила к нам своего посыльного - циклон, несущий дожди и холодный воздух.

Температура снижается, в субботу и воскресенье днём +5, ночами -1…-4. Кое-где пройдут дожди, вечером переходящие в небольшой снег. В понедельник и вторник осадки усилятся.

- Это порадует наших огородников. Начало апреля было очень сухим, теперь же земля напитается влагой, - говорит доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - А в начале следующей недели опять станет теплее. Ветер северных направлений сменится на юго-западный, днём в понедельник и вторник +10..+13, ночью до нуля.

Атмосферное давление совершает виражи. С пятницы оно понижается и, достигнув отметки в 741 мм рт. ст, с субботы вновь идёт в рост. В воскресенье - 755 миллиметров, но уже вечером опять снижение. Ко вторнику атмосферное давление приблизится к отметке 734 мм рт. ст.

Погода нелётная, да и к лучшему. Сейчас всем следует оставаться дома - тогда нам не будут страшны ни ветер, ни дождь, ни коронавирус! Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
В Твери двум пассажирам автобусов стало плохо в пути
В Тверской области водитель на иномарке сбил подростка-велосипедиста
За покушение на сбыт "тяжелого" наркотика будут судить жителя Тверской области
За сутки в Тверской области провели 706 тестов на коронавирус
Клещи в Тверской области нападают, но не кусают
В Тверской области мужчина с тяжелым психическим заболеванием смог получить водительские права
Прокуратура помогла 21-летней девушке-сироте получить квартиру в Тверской области
Поддельный творог выявили в бюджетном учреждении Тверской области
Работникам предприятия в Тверской области не доплатили 140 тысяч рублей
Житель Твери попался на краже кофе из магазина
Браконьеры из Санкт-Петербурга подстрелили глухаря в Тверской области
Коронавирус в Тверской области: Парламент региона одобрил снижение налогов для бизнеса
Cкоро Пасха: В Твери пройдет виртуальный Фестиваль куличей
Коронавирус в Тверской области: В регионе вновь открыт ряд магазинов
Коронавирус в Тверской области: три тысячи человек вернулись к работе на Тверском вагонзаводе
Пьяный житель Тверской области пытался украсть из магазина алкоголь и сигареты
Театр юного зрителя приглашает на просмотр онлайн-спектакля "На дне"