В выходные Тверь ждут дожди и скачки атмосферного давления

Время освежиться! Северная Атлантика отправила к нам своего посыльного - циклон, несущий дожди и холодный воздух.

Температура снижается, в субботу и воскресенье днём +5, ночами -1…-4. Кое-где пройдут дожди, вечером переходящие в небольшой снег. В понедельник и вторник осадки усилятся.

- Это порадует наших огородников. Начало апреля было очень сухим, теперь же земля напитается влагой, - говорит доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - А в начале следующей недели опять станет теплее. Ветер северных направлений сменится на юго-западный, днём в понедельник и вторник +10..+13, ночью до нуля.

Атмосферное давление совершает виражи. С пятницы оно понижается и, достигнув отметки в 741 мм рт. ст, с субботы вновь идёт в рост. В воскресенье - 755 миллиметров, но уже вечером опять снижение. Ко вторнику атмосферное давление приблизится к отметке 734 мм рт. ст.

Погода нелётная, да и к лучшему. Сейчас всем следует оставаться дома - тогда нам не будут страшны ни ветер, ни дождь, ни коронавирус! Будьте здоровы!