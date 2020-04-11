2020-04-11T11:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери выросло на семь человек

Общее число заболевших в Тверской области - 31 человек.
Олег ХАДАЕВ
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Количество заболевших коронавирусом в Твери выросло на семь человек.Количество заболевших коронавирусом в Твери выросло на семь человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Согласно новым данным Роспотребнадзора на 11:15 11 апреля, число заболевших коронавирусом в Тверской области возросло на семь человек.

Таким образом, общее число заболевших в регионе выросло до 31 человека.

Первый случай заболевания в Тверской области зарегистрирован 17 марта. За это время трое заболевших уже выздоровели и выписаны домой.

Не смотря на рост числа заболевших, в Тверской области сохраняется режим повышенной готовности с рекомендациями, а не запретами, не выходить из дома.

В России к этому часу 13 584 заболевших (+667), 1045 выздоровело (+250), 106 умерло (+12).

Оставайтесь дома. Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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