Число заболевших коронавирусом в Твери выросло на семь человек
Согласно новым данным Роспотребнадзора на 11:15 11 апреля, число заболевших коронавирусом в Тверской области возросло на семь человек.
Таким образом, общее число заболевших в регионе выросло до 31 человека.
Первый случай заболевания в Тверской области зарегистрирован 17 марта. За это время трое заболевших уже выздоровели и выписаны домой.
Не смотря на рост числа заболевших, в Тверской области сохраняется режим повышенной готовности с рекомендациями, а не запретами, не выходить из дома.
В России к этому часу 13 584 заболевших (+667), 1045 выздоровело (+250), 106 умерло (+12).
Оставайтесь дома. Будьте здоровы!
ИСТОЧНИК KP.RU
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