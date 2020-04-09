В Твери возбуждено уголовное дело по факту распространения недостоверной информации

9 Апр 2020 2020-04-09T21:23:32+03:00

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В Твери возбуждено уголовное дело по факту распространение в соцсетях недостоверной информации. Ведут его следователи Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области.

В новости, опубликованном в сети Вконтакте сообщалось, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудниками полиции принимаются меры по ограничению транспортного сообщения с городом Тверь, в частности, что введен запрет на въезд в город и выезд из него. Сообщение просмотрело чуть более 11000 человек.

- Согласно сведением, представленным УМВД России по Тверской области, размещенная в социальной сети информация о закрытии въезда и выезда в город Тверь не соответствует действительности, - комментируют в СУ СК РФ по Тверской области. - Организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности, разместившей данную информацию и сбору доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU