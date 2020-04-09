2020-04-09T21:23:32+03:00
Происшествия

В Твери возбуждено уголовное дело по факту распространения недостоверной информации

В настоящее время устанавливается личность подозреваемого
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятийОрганизовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятийФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В Твери возбуждено уголовное дело по факту распространение в соцсетях недостоверной информации. Ведут его следователи Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области.

В новости, опубликованном в сети Вконтакте сообщалось, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудниками полиции принимаются меры по ограничению транспортного сообщения с городом Тверь, в частности, что введен запрет на въезд в город и выезд из него. Сообщение просмотрело чуть более 11000 человек.

- Согласно сведением, представленным УМВД России по Тверской области, размещенная в социальной сети информация о закрытии въезда и выезда в город Тверь не соответствует действительности, - комментируют в СУ СК РФ по Тверской области. - Организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности, разместившей данную информацию и сбору доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери возбуждено уголовное дело по факту распространения недостоверной информации
В Тверской области мошенники похитили у женщины 6000 рублей
Полиция выявила фейк в интернете о смертях в больнице Твери
Тёща и зять заплатят штрафы за взаимные оскорбления в Тверской области
Нерабочий месяц в Тверской области: в прокуратуре открыта горячая линия для сообщений о нарушении трудовых прав
В Твери ищут водителя, который сбил женщину на улице Крылова
В Твери двум пассажирам автобусов стало плохо в пути
В Тверской области водитель на иномарке сбил подростка-велосипедиста
За покушение на сбыт "тяжелого" наркотика будут судить жителя Тверской области
За сутки в Тверской области провели 706 тестов на коронавирус
Клещи в Тверской области нападают, но не кусают
В Тверской области мужчина с тяжелым психическим заболеванием смог получить водительские права
Прокуратура помогла 21-летней девушке-сироте получить квартиру в Тверской области
Поддельный творог выявили в бюджетном учреждении Тверской области
Работникам предприятия в Тверской области не доплатили 140 тысяч рублей
Житель Твери попался на краже кофе из магазина
Браконьеры из Санкт-Петербурга подстрелили глухаря в Тверской области
Коронавирус в Тверской области: Парламент региона одобрил снижение налогов для бизнеса
Cкоро Пасха: В Твери пройдет виртуальный Фестиваль куличей
Коронавирус в Тверской области: В регионе вновь открыт ряд магазинов
Коронавирус в Тверской области: три тысячи человек вернулись к работе на Тверском вагонзаводе
Пьяный житель Тверской области пытался украсть из магазина алкоголь и сигареты
Театр юного зрителя приглашает на просмотр онлайн-спектакля "На дне"