2020-04-08T18:36:25+03:00
Общество

Полиция опровергает, что въезд и выезд из Твери закрыты

На распространение ложной информации нарушителям грозит штраф
Ирина ТАРАСОВА
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В УМВД Тверской области опровергают, что въезд и выезд из Твери закрыты. Фото: Архив "КП"В УМВД Тверской области опровергают, что въезд и выезд из Твери закрыты. Фото: Архив "КП"
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В УМВД Тверской области опровергают, что въезд и выезд из Твери закрыты. Информация об этом была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей.

- Уважаемые жители Тверской области, будьте бдительны и ориентируйтесь только на официальные источники опубликования нормативно-правовых актов, - обращаются ко всем стражи порядка. А также напоминают, что в последние дни стало распространяться много ложной информации и за это предусмотрена административная ответственность.

Напомним, в соответствии с Кодексом РФ размещение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации под видом достоверных сообщений, не содержат уголовно наказуемого деяния, но влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой;

- на должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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