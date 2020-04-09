В Тверской области мошенники похитили у женщины 6000 рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T20:47:40+03:00

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В Заволжский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала получать смс-сообщения о списании денег с банковской карты, которую потеряла несколько дней назад. Потерпевшая позвонила в банк и заблокировала ее, однако, злоумышленники успели списать со счета более 6000 рублей.

Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое местных жителей: 28-летняя женщина и ее 30-летний сожитель.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции, где они рассказали, что нашли банковскую карту в одном из сетевых магазинов и расплатились ею за покупки в нескольких продуктовых магазинах.

По ч. 1 статьи 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU