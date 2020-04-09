Тёща и зять заплатят штрафы за взаимные оскорбления в Тверской области

9 Апр 2020 2020-04-09T20:38:46+03:00

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Инцидент произошел в январе 2020 года в Пеновском районе Тверской области.

Установлено, что мужчина приезжал к своей сожительнице, где находилась ее мать. Каждая встреча заканчивалась ссорой между потенциальными тещей и зятем, в ходе которой они взаимно оскорбляли друг друга.

По данному факту прокуратурой Пеновского района в отношении женщины и мужчины возбуждены по два акта об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновным по каждому нарушению назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU