Тёща и зять заплатят штрафы за взаимные оскорбления в Тверской области
Они заплатят по 2000 рублей
Теща и зять оштрафованы за взаимные оскорбленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел в январе 2020 года в Пеновском районе Тверской области.
Установлено, что мужчина приезжал к своей сожительнице, где находилась ее мать. Каждая встреча заканчивалась ссорой между потенциальными тещей и зятем, в ходе которой они взаимно оскорбляли друг друга.
По данному факту прокуратурой Пеновского района в отношении женщины и мужчины возбуждены по два акта об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновным по каждому нарушению назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU