Работникам предприятия в Тверской области не доплатили 140 тысяч рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T15:15:56+03:00

В Тверской области работникам предприятие не доплатили 140 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В прокуратуру Калязинского района о несоблюдении трудовых прав сообщили работники ООО "Производственное объединение "Интри".

Надорным органом установлено, что за январь 2020 года 15 сотрудников не получили заработную плату. Долг предприятия составил 140 тыс. рублей.

Прокуратурой района в суд направлены 15 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения устранены, задолженность погашена.

В отношении генерального директора Общества возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU