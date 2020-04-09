2020-04-09T15:15:56+03:00
Общество

Работникам предприятия в Тверской области не доплатили 140 тысяч рублей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области работникам предприятие не доплатили 140 000 рублейВ Тверской области работникам предприятие не доплатили 140 000 рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В прокуратуру Калязинского района о несоблюдении трудовых прав сообщили работники ООО "Производственное объединение "Интри".

Надорным органом установлено, что за январь 2020 года 15 сотрудников не получили заработную плату. Долг предприятия составил 140 тыс. рублей.

Прокуратурой района в суд направлены 15 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения устранены, задолженность погашена.

В отношении генерального директора Общества возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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