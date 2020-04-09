Коронавирус в Тверской области: Парламент региона одобрил снижение налогов для бизнеса
9 апреля депутаты Законодательного Собрания Тверской области одобрили изменения в региональные законы о снижении налоговых ставок и стоимости патентов для бизнеса. Эти меры обеспечивают поддержку более 5400 предпринимателей Верхневолжья в сложной эпидемиологической ситуации.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, принятие этих законопроектов направлено на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в нашем регионе.
Таким образом, на весь 2020 год в три раза снижаются ставки налога для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения. Для субъектов малого бизнеса, использующих патентную систему, также в три раза уменьшается стоимость патента.
Снижение налоговой нагрузки предусмотрено для всех предпринимателей, оказавшиеся в «зоне риска»: при налогообложении «доходы-расходы» – с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» – с 6% до 2%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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