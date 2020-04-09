2020-04-09T17:12:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: Парламент региона одобрил снижение налогов для бизнеса

Речь идет о налоговой ставки для определенной категории предпринимателей
Александр ЖМУЛИН
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9 апреля на заседании областного парламента законодательно утвердили инициативы правительства региона по снижению налоговых ставок и патента для бизнеса. Фото: Законодательное Собрание Тверской области9 апреля на заседании областного парламента законодательно утвердили инициативы правительства региона по снижению налоговых ставок и патента для бизнеса. Фото: Законодательное Собрание Тверской области
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9 апреля депутаты Законодательного Собрания Тверской области одобрили изменения в региональные законы о снижении налоговых ставок и стоимости патентов для бизнеса. Эти меры обеспечивают поддержку более 5400 предпринимателей Верхневолжья в сложной эпидемиологической ситуации.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, принятие этих законопроектов направлено на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в нашем регионе.

Таким образом, на весь 2020 год в три раза снижаются ставки налога для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения. Для субъектов малого бизнеса, использующих патентную систему, также в три раза уменьшается стоимость патента.

Снижение налоговой нагрузки предусмотрено для всех предпринимателей, оказавшиеся в «зоне риска»: при налогообложении «доходы-расходы» – с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» – с 6% до 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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